Nella prima manche del gigante di Hafjell, l'ultima gara della stagione, Anna Trocker si è posizionata al primo posto tra le italiane. La canadese Valerie Grenier, con il pettorale numero quindici, ha guidato la classifica generale. Tra i favoriti, il francese Aicher spera in un cambio di risultato con la statunitense Shiffrin, mentre altre atlete hanno riservato sorprese lungo il percorso.

Non sono mancate le sorprese nella prima manche del gigante di Hafjell, l’ultimo della stagione. A comandare la classifica c’è la canadese Valerie Grenier, che è stata bravissima ad inserirsi in vetta con il pettorale numero quindici. La nordamericana si è presa i rischi giusti fin dal primo intermedio e ha commesso solo un errore nel tratto finale, che sicuramente le ha fatto perdere qualche decimo. Al secondo posto c’è la svedese Sara Hector, che ha accusato appena due centesimi dalla canadese. C’era attesa anche per il duello per la coppa generale ed Emma Aicher prova a mettere un po’ di pressione a Mikaela Shiffrin. La tedesca è obbligata a vincere per darsi una speranza e si trova attualmente al terzo posto a 26 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Trocker migliore delle italiane nella prima manche del gigante a Lillehammer. Aicher sogna il ribaltone con Shiffrin!

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