Anna Maria vittima dei baby-scippatori | Rubato un pezzo della mia vita Se potessi li prenderei a schiaffi

Una pensionata di 75 anni, residente nella zona di Pesaro, è stata vittima di uno scippo il 19 marzo scorso a pochi passi da casa. L’episodio ha coinvolto due giovani, che le hanno sottratto il portafoglio e il telefono. La donna, ancora scossa, ha riferito di aver perso un pezzo della sua quotidianità. Durante una telefonata, ha chiesto se i responsabili fossero stati arrestati.

Pesaro, 25 marzo 2026 – S uona il suo telefono, Anna Maria Tebaldi, 75 anni portati alla grande, pensionata pesarese della Tombaccia, scippata il 19 scorso a pochi passi da casa, risponde, capisce di cosa si parla e chiede subito: “Li hanno presi?”. Ancora no. Ciclone artico sulle Marche: in arrivo neve a bassa quota e temporali con vento e freddo Anna Maria, ci racconta cosa è successo lo scorso 19 marzo, quando l’hanno scippata? “Ero in via Terni, stavo tornando a casa dopo la messa, ero uscita alle 19,05. Camminavo quando all’improvviso mi sento tirare da dietro la borsa che tenevo in spalla” La teneva in spalla? “Normalmente la metto a tracolla, ma avevo poca strada da fare, ormai ero arrivata, da casa mia alla chiesa saranno due o trecento metri”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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