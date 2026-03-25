Anguissa rinnovo in stand-by | il punto sul futuro

Il rinnovo contrattuale di un calciatore chiave del club è attualmente in sospeso, senza una definizione ufficiale. La trattativa tra il giocatore e la società non ha ancora portato a un accordo, e gli aspetti relativi al prolungamento restano da chiarire. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, senza indicazioni di una risoluzione imminente.

Se il futuro di Scott McTominay sembra orientato verso una continuità sempre più solida in azzurro, quello di Frank Anguissa resta ancora da definire. Il centrocampista camerunese è uno dei punti di riferimento del reparto, ma sul fronte contrattuale il quadro, almeno per ora, è meno avanzato. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega che il tema rinnovo è finito in una fase di attesa. Dopo l’infortunio rimediato a novembre con la sua nazionale, i contatti per prolungare l’accordo con il Napoli hanno perso intensità. Al momento, la base più concreta resta quindi la clausola che consente al club di estendere il contratto di un altro anno, fino al 2027. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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