Anguillara coordinamento ZittaMai | Si dedichi spazio pubblico a Federica Torzullo

Dopo il tragico femminicidio avvenuto in città, il coordinamento locale ha richiesto che venga dedicato uno spazio pubblico in memoria di Federica Torzullo. La richiesta si inserisce nel contesto di iniziative per ricordare la vittima, senza però prevedere ancora dettagli specifici su come verrà realizzata. La notizia è stata diffusa da un’agenzia di stampa locale.

(Adnkronos) – A seguito del tragico femminicidio di Federica Torzullo, che ha profondamente scosso la comunita` di Anguillara Sabazia, il Coordinamento “ZittaMai”, nato spontaneamente dall’unione di donne del territorio con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla violenza di genere, ha promosso una fiaccolata lo scorso 8 marzo. La manifestazione e` stata largamente partecipata da donne e uomini, che hanno sentito la necessita` di esprimere il loro grido contro la violenza di genere e la loro vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia. Questa espressione di sensibilita` collettiva continua a crescere tra cittadine e cittadini, nella consapevolezza che e` necessario trasformare il dolore e la rabbia in gesti concreti, condivisi e duraturi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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