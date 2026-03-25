Angelini tre punti pesanti per la salvezza

Nel campionato di pallavolo femminile, Angelini ha ottenuto tre punti fondamentali per la lotta alla salvezza. La partita ha visto una serie di cambi di risultato e l’ingresso di giocatrici chiave in momenti decisivi. La squadra ha concluso l’incontro con un risultato che la avvicina alla zona di classifica che garantisce la permanenza nella categoria.

Tante emozioni e un passo importantissimo verso la salvezza. Nel campionato di pallavolo femminile di serie B1, al Pala Bcc Romagnolo, il Volley Club Cesena targato Elettromeccanica Angelini ha vinto 3-1 (23-25, 25-23, 25-12, 25-20) lo scontro diretto contro le piacentine di San Giorgio: la squadra di coach Cristiano Lucchi ha così conquistato tre punti pesantissimi ottenuti con pazienza, lucidità e scelte tattiche decisive. La partita. Nel primo set Cesena tenta la fuga con i muri di Guardigli e Vallicelli (13-8), ma San Giorgio prima rientra e poi allunga (16-19). Cesena riesce ad annullare due set point, ma non il terzo: finisce 23-25.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Angelini, tre punti pesanti per la salvezza Articoli correlati Punti pesanti per salvezza e promozione in A2Nei prossimi giorni si accendono le sfide più attese della Serie A2 Tigotà, con partite che promettono grande spettacolo e riflettori puntati su... Cesena-Cremonese Primavera: grifoni a caccia punti per la salvezza, assenze pesanti per i romagnoli.La Primavera del Cesena si prepara ad affrontare un compito arduo oggi pomeriggio, affrontando la Cremonese in un match che, al di là della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Angelini tre punti pesanti per la... Argomenti discussi: Volley femminile, vittoria pesante per l’Elettromeccanica Angelini Cesena contro San Giorgio. Volley femminile, vittoria pesante per l’Elettromeccanica Angelini Cesena contro San GiorgioQuante emozioni al Pala Bcc Romagnolo ieri pomeriggio nello scontro diretto tra Elettromeccanica Angelini e Pallavolo San Giorgio: Cesena conquista tre punti pesanti ... cesenatoday.it L’Angelini ci ricasca. Sconfitta a ForlìDopo una maratona di due ore e mezza nel derby di Forlì, si interrompe la striscia positiva dell’Elettromeccanica Angelini: ... ilrestodelcarlino.it