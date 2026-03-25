Durante la proiezione del suo nuovo film a Leicester Square, l’attore è stato visto con un cardigan verde di SS Daley decorato con agnellini. Si tratta di un capo che si distingue per il suo stile vivace e fuori dagli schemi, attirando l’attenzione dei presenti. L’evento ha attirato numerosi spettatori e i fotografi hanno catturato l’immagine dell’attore vestito con questo capo particolare.

Andrew Garfield è nel pieno della sua fase più creativa e stravagante. Alla proiezione londinese del suo nuovo film Magic Faraway Tree - L'albero magico, a Leicester Square, si è presentato con un vivace cardigan verde di SS Daley, decorato con agnellini che saltano oltre le recinzioni. Maglieria, film e la sua chioma spettinata erano perfettamente allineati. The Magic Faraway Tree è tratto da una serie di libri per bambini di Enid Blyton, un racconto fiabesco su un albero magico che trascina un gruppo di piccoli protagonisti in avventure fantastiche. L’ideale, insomma, se nella tua vita c’è un bambino di quattro anni pieno di energia. E l’orologio? Andrew Garfield ha una certa reputazione in materia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Andrew Garfield ha fatto una scelta davvero stravagante con questo Omega da collezione

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