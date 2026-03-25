Andrea Bechis vuole far applaudire il mondo intero | il suo World Clap Day è virale su Instagram

A dicembre 2025 è stato aperto su Instagram il profilo worldcalpday con l'obiettivo di fissare una data e un orario in cui tutto il mondo applaudirà all'unisono. Dietro all'iniziativa c'è Andrea Bechis, un giovane imprenditore di Londra, che in tre mesi ha quasi raggiunto il mezzo milione di follower. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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