Prima di iniziare i playoff, l’Italia si distingue per il modo in cui si presenta. Questa settimana, la nazionale si prepara alla fase decisiva con un’immagine curata e raffinata. Negli ultimi tempi, le squadre nazionali sono spesso arrivate agli appuntamenti internazionali con un’attenzione particolare al look, come se fosse un evento di alta moda.

L'Italia, questa settimana, si gioca tutto e lo fa con uno stile incredibile. Ultimamente ci siamo abituati a vedere le Nazionali arrivare in ritiro come se fosse un red carpet. La Francia che posta i look di ogni singolo giocatore, l’Olanda che trasforma l’arrivo in una specie di street style improvvisato, il Belgio che gioca con le personalità, lasciando che ognuno racconti qualcosa di sé ancora prima di entrare in campo. È diventato quasi un format: il calcio che incontra la moda nel momento più quotidiano possibile, quello dell’arrivo. Poi c’è l’Italia, che da questo schema si sfila con una scelta che dice molto più di qualsiasi outfit individuale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ancora prima di giocare i playoff, l'Italia ha già vinto in fatto di stile

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