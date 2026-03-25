Il Napoli ha proseguito gli allenamenti con doppie sedute, nonostante l’assenza dell’allenatore. Il programma rivolto ai giocatori presenti in città prevede sessioni intense di allenamento, con l’obiettivo di mantenere la preparazione fisica in vista delle prossime competizioni. La squadra si sta allenando nel rispetto delle indicazioni fornite dalla società, con un’intensa routine quotidiana.

Il Corsport. Agli ordini di Stellini gli azzurri che non sono andati nelle Nazionali (quindi anche Lukaku che ha rinunciato) e i Primavere aggregati Db Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Antonio Conte-Cristian Stellini Il programma di lavoro per chi è rimasto a Napoli, è duro. Doppie sedute di allenamento. La sosta esiste solo sulla carta. È una sosta perché gioca la Nazionale ma non è una vacanza. Il programma di lavoro per chi è rimasto alla base (ci sarà anche Lukaku che ha preferito allenarsi col club invece di andare negli Stati Uniti col Belgio) è fitto e articolato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche senza Conte, il Napoli fatica tanto: doppie sedute d’allenamento

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