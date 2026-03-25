Musicultura piange la scomparsa di Gino Paoli, che ha partecipato sin dalle prime edizioni al comitato artistico di garanzia della manifestazione. Ezio Nannipieri, direttore artistico dell’evento, ha ricordato il cantautore come un amico che si sentiva a suo agio tra gli organizzatori e gli artisti. La notizia della sua morte è stata confermata ieri.

"Sin dalle prime edizioni Gino Paoli ha fatto parte del nostro comitato artistico di garanzia". Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura, ricorda il grande cantautore scomparso ieri. "Il rapporto con Musicultura – ricorda – è stato vero e di stima, anche da parte sua che ha sempre apprezzato quanto facciamo tanto da avere detto che siamo una finestra sul futuro, una possibilità di scoprire nuovi talenti capaci di durare nel tempo. Lui è stato capace di scrivere brani a 25 anni come a 75 per il senso di vita autentico, perché è stato un poeta nell’animo e nella scrittura. Oggi la vita media di un artista è di pochi anni". Con Musicultura è stato una lunga storia d’amore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Musicultura piange Gino Paoli: "Un amico, da noi si sentiva a suo agio"

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