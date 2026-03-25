Il Consiglio permanente della Cei si è riunito in un momento in cui erano stati diffusi sondaggi che indicavano una sconfitta per il fronte del Sì al referendum. La riunione si è svolta a Roma, coincidenza che ha attirato l’attenzione sulla posizione della Chiesa italiana rispetto all’esito delle consultazioni popolari.

Mesi di incontri in oratori e saloni parrocchiali, l'interventismo di qualche vescovo. Sempre nella stesa direzione. Con successo Ma quest’impegno carsico per il No è servito? Secondo Nando Pagnoncelli, i cattolici hanno in maggioranza votato Sì. Più i “praticanti saltuari” (54,6 per cento) che gli “assidui” (52,8), ma comunque più dei “non praticanti”, il cui placet alla riforma Nordio si è fermato al 50,9 per cento Roma. E’ solo un caso che il Consiglio permanente della Cei si sia riunito mentre venivano diffusi gli instant poll che delineavano la sconfitta del fronte del Sì al referendum sulla Giustizia. Le parole del cardinale... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Anche la Chiesa italiana ha indovinato dove tirava il vento referendario

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