Due bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, sono stati trovati nei boschi di Gibilmanna, una località montana vicino a Cefalù, dove vivevano da alcuni mesi all’interno di una comunità di adulti. La procura ha avviato un’indagine sulla situazione, intervenendo nel contesto di un’area di recente attenzione pubblica. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.

Due bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, vivevano da alcuni mesi, e fino a sabato scorso, in una comunità nel bosco di Gibilmanna, località montana vicina a Cefalù. La polizia giudiziaria della procura dei minorenni li ha prelevati da un casolare umido e in abbandono, insieme alle madri, e su disposizione della procuratrice Claudia Caramanna li ha condotti nella casa di un familiare di una delle donne. Lo scrive Repubblica-Palermo. I bambini dormivano su un materassino gonfiabile, secondo quanto ricostruito dalla polizia, e sembra che non siano mai andati a scuola e non sono stati mai vaccinati. Nella comunità - guidata da un "santone" tedesco - vivono una quindicina di persone, di varia nazionalità, alcune delle quali hanno preso in affitto delle villette nella zona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Anche in Sicilia due bambini nel bosco: la procura interviene in una comunità di adulti a Cefalù

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Un altro caso in Sicilia. Due bambini nel bosco in una comunità di adulti, interviene la procura. Trasferiti con le madri in casa di parenti. A Cefalù gruppo guidato da un 'santone' #ANSA x.com