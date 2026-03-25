Anche il Valdarno si è mobilitato in difesa della costituzione

Il Comitato per il No del Valdarno ha diffuso una nota ufficiale in cui annuncia una mobilitazione per difendere la costituzione. La comunicazione è stata resa nota il 25 marzo 2026 e riguarda l’area del Valdarno, con l’obiettivo di sostenere le posizioni contrarie alle modifiche costituzionali proposte. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione pubblica sulle riforme costituzionali in corso.

Arezzo, 25 marzo 2026 – . La nota del Comitato per il No Valdarno. «Un voto che non lascia dubbi, che segna la distanza tra il paese reale che continua a difendere la Carta Costituzionale e un governo che ha proposto una modifica costituzionale che invece andava ad incidere sulla divisione dei poteri nella nostra democrazia. In Valdarno il NO a questa modifica è stato ancor più netto del dato nazionale, con una media di 60,65% contro il 39,35% dei SI e molto alta anche la percentuale dei votanti che ha raggiunto il 66,91%. La difesa della Costituzione è stato a livello nazionale... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Anche il Valdarno si è mobilitato in difesa della costituzione» Articoli correlati Leggi anche: Quelli del No hanno mobilitato un esercito di salvatori della Costituzione: la lotta era impari Referendum, a Napoli “Staffetta in difesa della Costituzione”: anche Gratteri, Cantone e PolicastroTempo di lettura: 2 minutiDal procuratore capo Nicola Gratteri al procuratore generale Aldo Policastro, passando per il capo della Procura di...