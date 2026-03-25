Anarchici violenti massima allerta per sabato Piantedosi | La democrazia non si può sostituire con il caos

Le autorità hanno disposto un livello elevato di attenzione in vista di sabato a causa della presenza di gruppi anarchici violenti. Il ministro degli interni ha commentato che la democrazia non può essere sostituita con il caos. Ricordando un intervento di febbraio, ha ricordato che gli scontri legati a uno sgombero a Torino sono stati definiti come una minaccia concreta e organizzata, non semplicemente un fenomeno politico.

«Già lo scorso febbraio, in quest’aula, in occasione dell’informativa sugli scontri seguiti allo sgombero di Askatasuna a Torino, avevo lanciato un avvertimento preciso: l’anarco-antagonismo violento non è folklore politico, è una minaccia concreta e strutturata». Queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che è intervenuto al question time alla Camera per spiegare che, sull’eversione, «non siamo di fronte a episodi isolati. Siamo di fronte a una sfida allo stato di diritto e alle istituzioni democratiche di questo Paese». Quell’avvertimento che il titolare del Viminale aveva lanciato mesi fa «si è trasformato in realtà.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Anarchici violenti, massima allerta per sabato. Piantedosi: “La democrazia non si può sostituire con il caos” Articoli correlati Guerra in Iran, allerta massima in Italia: quali sono i 28mila obiettivi sensibili indicati da Matteo Piantedosi“Alla luce degli sviluppi internazionali, il Ministero dell’Interno ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale”. Maltempo, allerta massima: “Chi può rimanga a casa”. Cosa succedeLa Germania è alle prese con una violenta ondata di maltempo invernale che ha spinto le autorità a diramare un’allerta di massimo livello in diverse... Una selezione di notizie su Anarchici violenti Anarchici morti a Roma, la pista della bomba contro la sede della polizia. Il Viminale: «Massima attenzione»Indagini sull’esplosione, al Viminale vertice con l’antiterrorismo. Cinque militanti perquisiti, altri due interrogati. Le scritte sui muri nella Capitale: «La vendetta sarà terribile» ... roma.corriere.it Anarchici, troupe Rai malmenata nel covo occupato di Mercogliano a RomaL'aggressione è avvenuta durante un servizio sul covo legato ai due anarchici morti nell’esplosione: reporter feriti e nuova allerta sul fronte insurrezionalista nella capitale ... msn.com