Anarchici morti massima attenzione per raduno domenica sul luogo dell' esplosione
Domenica 29 marzo alle 9, un gruppo di anarchici si riunirà sul luogo di un’esplosione in cui sono deceduti alcuni attivisti. La manifestazione, intitolata
"A testa alta con Sara e Sandrone". Gli anarchici si sono dati appuntamento domenica 29 marzo alle 9.30 all'incrocio tra via Lemonia e Circonvallazione Tuscolana per portare dei "fiori nel luogo dove hanno perso la vita i compagni" Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti in un'esplosione mentre fabbricavano un ordigno artigianale in un casolare al Parco degli Acquedotti. Lo stesso giorno, alle 12, i militanti raggiungeranno il Parco Modesto di Veglia, al Quarticciolo "per l'anarchia". Sulle due iniziative c'è la massima attenzione. Intanto i siti anarchici rilanciano la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis con un'assemblea pubblica il 10 aprile in piazza Nuccitelli a Roma e il successivo corteo il 18 aprile da piazza Trilussa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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