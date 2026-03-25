Domenica 29 marzo alle 9, un gruppo di anarchici si riunirà sul luogo di un’esplosione in cui sono deceduti alcuni attivisti. La manifestazione, intitolata

"A testa alta con Sara e Sandrone". Gli anarchici si sono dati appuntamento domenica 29 marzo alle 9.30 all'incrocio tra via Lemonia e Circonvallazione Tuscolana per portare dei "fiori nel luogo dove hanno perso la vita i compagni" Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti in un'esplosione mentre fabbricavano un ordigno artigianale in un casolare al Parco degli Acquedotti. Lo stesso giorno, alle 12, i militanti raggiungeranno il Parco Modesto di Veglia, al Quarticciolo "per l'anarchia". Sulle due iniziative c'è la massima attenzione. Intanto i siti anarchici rilanciano la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis con un'assemblea pubblica il 10 aprile in piazza Nuccitelli a Roma e il successivo corteo il 18 aprile da piazza Trilussa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anarchici morti, massima attenzione per raduno domenica sul luogo dell'esplosione

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L’indagine sugli anarchici. Arrestato in Sicilia Giuseppe Sciacca, dell’area insurrezionalista, detto “Il bombarolo”. L’indagine è collegata all’esplosione dell’ordigno in un casale a Roma, nella quale sono morti 2 anarchici. La cronaca. x.com