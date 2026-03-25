Anarchici in piazza Alta tensione per il corteo di sabato
Roma si prepara a una piazza ad alta tensione. Sabato il corteo «No Kings-Together. Contro i re e le loro guerre» attraverserà il centro della Capitale, con profili di possibile rischio al vaglio. A pochi giorni dalla morte dei due anarchici al parco degli Acquedotti, l'Antiterrorismo lavora su uno scenario che va oltre la manifestazione autorizzata. Alle 14 il corteo partirà da piazza della Repubblica, attraverserà via Cavour, Esquilino e via Merulana per concludersi a San Giovanni. Prima, a mezzogiorno, la «Marcia degli invisibili» dal Colosseo confluirà nel corteo principale. Il giorno prima, venerdì, un concerto alla Città dell'Altra Economia a Testaccio aprirà la mobilitazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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