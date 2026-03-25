Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono stati fotografati mentre si scambiavano il primo bacio pubblico. La coppia è stata vista insieme in un'occasione ufficiale, dopo aver condiviso momenti privati negli ultimi mesi. La loro relazione è stata confermata da alcune fonti e ora si trovano insieme in un contesto pubblico. La notizia ha suscitato interesse tra chi segue le vicende della showgirl.

Ambra Angiolini ha ritrovato l’amore. C’è nuovamente serenità nella sua vita sentimentale, dopo anni complessi, ormai alle spalle, è ora al fianco di Pico Cibelli. Una relazione che da mesi attira l’interesse dei fotografi. L’attrice e conduttrice non ha alcun interesse a nascondersi e, dopo un bel po’, è stato fotografato il primo bacio pubblico. Ambra Angiolini e Pico Cibelli allo scoperto. Il mondo della musica ha regalato un’altra grande gioia ad Ambra Angiolini dopo T’appartengo. Il suo nome è Pico Cibelli ed è il presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia. Una relazione stabile, la loro, al punto da mostrarsi mano nella mano a passeggio presso l’Arco della Pace. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ambra, è amore vero con Pico Cibelli: primo bacio pubblico

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#LabelsAtWork • Pico Cibelli, Presidente e Amministratore Delegato di @WARNERMUSICIT, è stato nominato tra i Billboard Global Power Players 2026 billboard.com/pro/billboard-… Per il secondo anno consecutivo, è l'unico italiano presente nella lista: c x.com