Sono state pubblicate da una rivista fotografi che mostrano Ambra Angiolini e Pico Cibelli mentre si scambiano un bacio in pubblico. La pubblicazione conferma una relazione tra i due, di cui si parlava già da alcune settimane. Le immagini ritraggono i due mentre si abbracciano e si baciano in un luogo pubblico, rendendo noto il loro legame.

Le foto pubblicate da Chi rendono pubblica una relazione della quale si sussurrava da qualche tempo: Ambra Angiolini e Pico Cibelli s ono una coppia. Lui è uno dei manager più importanti del music business italiano, presidente e CEO di Warner Music Italy dal 2022. I due sono stati paparazzati per le vie di Milano, assieme alla figlia di lei e di Francesco Renga, Jolanda. Il bacio che toglie ogni dubbio. A questo proposito, una curiosità: il cantante di Angelo è entrato in Warner lo scorso gennaio e ha quindi partecipato al Festival di Sanremo con la discografica gestita da Cibelli. Il manager, l’attrice e Jolanda hanno cenato all’Osteria Matilde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ambra Angiolini e Pico Cibelli escono allo scoperto: il bacio su Chi

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