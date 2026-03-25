Mercoledì 25 marzo, gli studenti della quinta classe dell’Istituto Paritario “Suore degli Angeli” di Casaluce hanno partecipato a una visita presso la Provincia di Caserta. Durante l’evento, è stato organizzato un consiglio dei ragazzi simulato, offrendo agli alunni l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento di un’assemblea istituzionale e di svolgere un’attività educativa nel campo dell’educazione civica.

I piccoli studenti dell’Istituto “Suore degli Angeli” diventano consiglieri per un giorno e decidono il futuro di un terreno comunale Una lezione di educazione civica diversa dal solito, quella vissuta dagli alunni della classe quinta dell’Istituto Paritario “Suore degli Angeli” di Casaluce, accolti mercoledì 25 marzo presso la Provincia di Caserta. Accompagnati dalla Madre Superiora Suor Faustina e dalla docente Eleonora Maiello, i ragazzi hanno partecipato a una visita istituzionale che li ha visti protagonisti nella conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali. Successivamente, è stato simulato un Consiglio Provinciale straordinario dei ragazzi, durante il quale gli alunni hanno assunto il ruolo di veri consiglieri: hanno discusso, avanzato proposte e deliberato sull’utilizzo di un terreno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Alunni di Casaluce in visita alla Provincia di Caserta: simulato un Consiglio dei ragazzi | FOTO

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