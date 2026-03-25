Almanacco 25 marzo | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco del 25 marzo raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Viene segnalata anche la memoria di santi e un proverbio del giorno. Tra i fatti menzionati ci sono eventi significativi accaduti in questa data nel corso dei secoli, così come le nascita di figure di spicco e scoperte che hanno lasciato un segno nella storia.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi mercoledì 25 marzo, 82° giorno del calendario gregoriano. Mancano 281 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Santa Annunziata. Proverbio: "Per l’Annunziata la rondine è tornata". 1911 — Incendio della fabbrica Triangle di New York, nella quale morirono 146 operai, in maggioranza donne. 1925 – Londra: l'ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione che sarà disponibile solo dal 2 ottobre dell'anno stesso 1941 – La Jugoslavia firma un patto di alleanza con le Potenze dell'Asse. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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