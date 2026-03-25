All’opposizione dico | da giovane elettrice ho votato per salvare la Costituzione non per i partiti

Il 23 marzo 2026 sarà ricordato come un giorno che ha segnato un momento cruciale per il Paese, analogamente a un referendum del 2016 in cui gli italiani votarono contro una riforma costituzionale. Un’opinione di un’ex elettrice evidenzia come il voto sia stato motivato dalla volontà di tutelare la Costituzione, piuttosto che da affiliazioni politiche o partiti.

di Chiara Piana Il 23 marzo 2026 rimarrà una data importante per me e per il nostro Paese, al pari del noto 4 dicembre 2016, quando gli italiani votarono in massa “NO” e decretarono la fine del renzismo. Ebbene, dopo quasi dieci anni il miracolo si è ripetuto e, questa volta, ho avuto l’orgoglio di contribuirvi con il mio voto, che all’epoca non potei esprimere per ragioni anagrafiche. Ero consapevole dell’importanza di questo referendum e, per citare un’espressione molto in voga di questi tempi, mi sento pienamente dalla parte giusta della storia, che è quella di chi ha agito a difesa della Carta costituzionale del nostro Stato, ossia il fondamento della nostra Repubblica e dei diritti che da essa vengono riconosciuti e garantiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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