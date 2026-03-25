All’interno di un sistema visivo sempre più saturo Prada sceglie di rallentare dando vita a una campagna fuori dal comune
In un panorama visivo caratterizzato da un'eccessiva quantità di immagini, Prada ha deciso di adottare un approccio diverso creando una campagna che si distingue per la sua semplicità e originalità. La scelta mira a ridurre la frenesia visiva e a proporre un messaggio più diretto attraverso elementi visivi meno affollati e più distintivi. La campagna si presenta come un'eccezione rispetto alla tendenza dominante.
All’interno di un sistema visivo sempre più saturo, Prada sceglie di rallentare e riconsiderare il proprio linguaggio, dando vita a una campagna fuori dal comune. La PrimaveraEstate 2026, firmata da Miuccia Prada e Raf Simons, diventa così un terreno di sperimentazione grazie alla collaborazione con l’artista Jordan Wolfson. Tra i protagonisti: John Glacier, Levon Hawke, Nicholas Hoult, Damson Idris, Carey Mulligan, Hunter Schafer e Liu Wen. L’artista statunitense Jordan Wolfson, è noto per le sue creazioni che combinano tecnologie avanzate e immaginari disturbanti. La scelta di Wolfson non è casuale: la sua pratica, centrata su percezione e immaginario moderno, si allinea a una campagna che mira a coinvolgere lo spettatore in modo critico e non solo visivo. 🔗 Leggi su Amica.it
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