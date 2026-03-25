Il tema dei maranza arriva al Parlamento europeo con la presentazione del libro “Piumini e catene” di Roberto Arditti e Alessio Gallicola. Si tratta del racconto di 12 storie di cronaca «è un viaggio dentro al mondo dei maranza” spiega il vicedirettore del Tempo Gallicola che spiega «abbiamo scattato la fotografia di un fenomeno sociale che ci preoccupa parecchio perché sappiamo che se non affrontato ci può travolgere. I maranza non sono un’organizzazione mafiosa strutturata, ma un’onda fluida che rischia di travolgerci. La nostra fotografia è perché vogliamo dare un apporto a chi deve decidere». Arditti: “Maranza fenomeno da conoscere e combattere”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - All’europarlamento il libro verità sui Maranza di Arditti e Gallicola. Fidanza: “Paghiamo una mentalità lassista”

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