Allerta vento arrivano le ordinanze per evitare ' pericoli'

Per giovedì 26 marzo sono previste allerte vento che hanno portato l’emissione di ordinanze di chiusura per alcune aree pubbliche. In particolare, sono interessati parchi, cimiteri, scuole e aree sportive all’aperto. Le autorità hanno adottato queste misure per prevenire eventuali rischi derivanti dalle intense raffiche di vento. Le ordinanze sono già state rese note ai cittadini e alle istituzioni coinvolte.

Parchi, cimiteri, scuole e aree sportive all’aperto. Arrivano le ordinanze di chiusura per l’allerta vento prevista per giovedì 26 marzo. A Capodrise il commissario ha disposto la chiusura delle scuole, del cimitero e dei parchi pubblici. Una decisione adottata in via precauzionale per evitare eventuali situazioni di pericolo per la popolazione. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum giustizia, affluenza flop nel casertano: 10% in meno rispetto alla media nazionale. Trionfa il 'No' col 58% . 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Allerta vento, arrivano le ordinanze per evitare 'pericoli' Articoli correlati Allerta neve nell'entroterra: arrivano pioggia, vento e freddo, le previsioniTorna l'allerta meteo neve nell'entroterra della Liguria: coinvolte le zone interne D ed E a partire dalle 12 di domani, venerdì 23 gennaio. Allerta neve nell'entroterra: arrivano vento e freddo, le previsioni meteoScatta l'allerta meteo neve gialla nell'entroterra della Liguria, a partire dalle 12 di domani, venerdì 23 gennaio, sulle zone D ed E (bacini liguri... Aggiornamenti e notizie su Allerta vento Temi più discussi: Avviso meteo: allerta per vento forte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo; Allerta meteo in Emilia-Romagna: vento forte e neve sull’Appennino; Allerta meteo nel Ravennate, previste raffiche di vento fino a 70 chilometri orari e mare mosso; Meteo a Roma, allerta gialla per vento e mareggiate. Previsioni meteo, Lombardia e Milano colpiti dal vento: è allerta arancione in quattro provincePreviste raffiche oltre i 70 km/h. La protezione civile ha diramato l’allarme e invita a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e a non sostare sotto gli alberi per la giornata del 26 ... ilgiorno.it A Milano è previsto vento forte, raffiche fino a 70Km/h: scatta l'allerta meteo arancioneStando alle previsioni di Arpa il vento inizierà a soffiare nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 marzo. Ecco le previsioni ... milanotoday.it https://veratv.it/articoli/id-77923/allerta-arancione-per-vento-e-mareggiate-san-benedetto-apre-il-coc-e-impone-divieti - facebook.com facebook