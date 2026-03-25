allerta meteo per venti forti e mare agitato dalla mezzanotte

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un'allerta meteo che entrerà in vigore dalla mezzanotte, segnalando venti forti e mare agitato. La comunicazione riguarda le condizioni atmosferiche previste nelle prossime ore e si rivolge alle autorità locali e ai cittadini, invitando a prestare attenzione alle allerte e alle eventuali misure di sicurezza. La situazione sarà monitorata costantemente nelle prossime ore.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti, prevalentemente sud-occidentali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalla mezzanotte alle 23.59 di domani, 26 marzo. Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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