Allerta meteo a Napoli e in Campania vento molto forte giovedì 26 marzo

La Protezione Civile della Campania ha emesso un'allerta meteo che interessa l'intera regione. Per giovedì 26 marzo sono previste raffiche di vento molto intense e il rischio di mareggiate lungo le zone costiere. La comunicazione invita alla massima attenzione e alla verifica delle misure di sicurezza, in particolare nelle aree più a rischio.

L'avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Campania riguarda tutto il territorio regionale, dove sono previste forti raffiche di vento e possibili mareggiate lungo le coste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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