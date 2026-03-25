Allerta arancione sul Nord-Milano | il vento forte mette in guardia Bollate Saronno e i comuni delle Groane

Da ilnotiziario.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di giovedì 26 marzo, un'allerta arancione riguarda il Nord-Milano a causa di un episodio di vento forte. La protezione civile ha emesso il livello di allerta per diverse zone, tra cui Bollate, Saronno e i comuni delle Groane. I sindaci dei territori interessati hanno invitato la popolazione a prestare attenzione alle eventuali conseguenze delle intemperie.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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