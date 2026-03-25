A Vimercate è stato avviato un corso rivolto agli adulti over 60, condotto da una psicologa, che mira a mantenere attiva la mente e a favorire il benessere cognitivo. La iniziativa fa parte di Reticolo, un progetto che coinvolge consultori pubblici e associazioni del territorio per offrire servizi di supporto alle famiglie. La proposta si rivolge a persone che desiderano preservare le capacità mentali con attività specifiche.

“Non ho l’età“, a Vimercate arriva il corso per “over“ con la psicologa per tenere la mente allenata, torna Reticolo, la famiglia allargata che unisce consultori Asst e Offertasociale che intercetta e dà risposta ai bisogni delle famiglie. Il corso sarà uno spazio di incontro, confronto, una palestra cognitiva ed emotiva. Attraverso esercizi mirati, momenti di dialogo e attività di gruppo, i partecipanti potranno stimolare memoria, attenzione e capacità relazionali, in un contesto accogliente e informale. “Non ho l’età“ si inserisce in un più ampio lavoro di ascolto e prevenzione portato avanti sul territorio con l’obiettivo di intercettare le necessità più diffuse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allenare la mente e restare giovani. Corso per ’over’

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