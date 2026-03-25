Il 25 marzo 2026 a Bergamo è stata annunciata un’alleanza tra la famiglia Cerea, nota per il ristorante stellato, e la storica dinastia Moncler. I Cerea, fondatori del Gruppo Da Vittorio, e i rappresentanti di Moncler, insieme ai Ruffini, hanno formalizzato una collaborazione nel settore del lusso. L’accordo coinvolge anche il gruppo Ou(r) Group, con l’obiettivo di sviluppare progetti congiunti nel settore dell’alta gamma.

Bergamo, 25 marzo 2026 – Una famiglia stellata e la dinastia Moncler. I Cerea e i Ruffini. I fondatori del Gruppo della ristorazione Da Vittorio - Vicook, e Ou(r) Group insieme per un’alleanza del lusso. La holding della famiglia Ruffini entra nelle società operative che fanno capo alla famiglia Cerea con una quota del 40%. Il restante 60% resterà in capo alla famiglia Cerea, che in 60 anni ha reso Da Vittorio uno dei simboli più autentici dell’eccellenza italiana a tavola, tre stelle Michelin delristorante di Brusaporto (Bergamo). L’operazione segna l’incontro tra due famiglie di imprenditori accomunate da una visione di lungo periodo, da una forte identità valoriale e da un approccio che coniuga tradizione, innovazione e vocazione internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alleanza del lusso tra la dinastia Moncler e la famiglia stellata Cerea

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