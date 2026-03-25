Alle Fornaci va in scena ‘Il tenace soldatino di piombo’

Alle Fornaci si tiene uno spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie. La rassegna Diffusioni KIDS si svolge al Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. L’evento è in programma oggi e fa parte di una serie di rappresentazioni rivolte al pubblico più giovane. La data odierna è il 25 marzo 2026.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Prosegue la rassegna Diffusioni KIDS al Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini con un nuovo appuntamento dedicato al pubblico delle famiglie e dei più piccoli. Domenica 29 marzo alle 17 la compagnia Teatro delle Apparizioni porta in scena Il tenace soldatino di piombo, un originale “film da palcoscenico” ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen. Lo spettacolo si distingue per un innovativo linguaggio scenico che intreccia teatro e cinema in tempo reale: gli oggetti prendono vita, parlano, combattono e danzano, diventando protagonisti di un racconto visivo proiettato su un grande schermo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alle Fornaci va in scena ‘Il tenace soldatino di piombo’ Articoli correlati “Il tenace soldatino di piombo”: fiaba, teatro e cinema si incontrano per Sciroppo di TeatroSecondo appuntamento del progetto “Sciroppo di Teatro” al Teatro Comunale di Russi. Leggi anche: “Novecento” in scena a Terranuova: questo venerdì alle Fornaci il monologo con Alessandro Corsi Altri aggiornamenti su Alle Fornaci Temi più discussi: Riqualificazione Fornaci Picci, 17 imprese in gara per la realizzazione dell'area verde con circuiti pedonali e ciclabili; Percorsi per l’autonomia alle Fornaci. Ecco l’abitare condiviso e assistito; Le Fornaci, Nesi: Problemi che durano da troppo tempo, servono risposte concrete; Inaugurati alle Fornaci due alloggi per persone con disabilità. Alle Fornaci va in scena ‘Il tenace soldatino di piombo’Arezzo, 25 marzo 2026 – Prosegue la rassegna Diffusioni KIDS al Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini c on un nuovo appuntamento dedicato al pubblico delle famiglie e dei più piccoli. lanazione.it Tra tra jazz e memoria alle FornaciSarà un concerto dal respiro internazionale l’anteprima della stagione 2025/2026 dell’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini: stasera alle 21.30 va in scena il progetto 1989 con Riccardo ... lanazione.it Auto in fiamme vicino al cinema Dream alle Fornaci. Fortunatamente il conducente dell’auto si è subito fermato appena ha visto il fumo. In poco tempo le fiamme hanno avvolto il veicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per tutti gli accert - facebook.com facebook