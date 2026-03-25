Allarme piombo nell’abbigliamento per bambini | attenzione agli abiti che costano poco sono coloratissimi e a prezzi stracciati La ricerca

Una recente ricerca ha scoperto la presenza di piombo in alcuni capi di abbigliamento per bambini venduti a prezzi molto bassi. Le magliette, i pantaloni e gli accessori molto colorati, spesso appartenenti a marchi di fast fashion, sono stati analizzati e sono risultati contenere tracce di questo metallo. Il problema riguarda in particolare gli indumenti venduti a costi ridotti e con colori vivaci.

Costa poco, è coloratissima e segue l’ultima moda. Ma dietro i prezzi stracciati della fast fashion per bambini si può nascondere un’insidia pericolosissima per la salute: il piombo. Dopo aver testato diverse magliette di vari rivenditori, un gruppo di ricercatori della Marian University ha scoperto che tutti i campioni superavano i limiti di piombo previsti dalla normativa federale statunitense. I ricercatori stimano inoltre che anche solo masticare brevemente questi tessuti, un’abitudine diffusa tra i bambini piccoli, potrebbe esporli a livelli pericolosi di piombo. Per questo gli scienziati invitano i genitori a fare attenzione e a non lasciarsi abbagliare da prezzi super-convenienti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allarme piombo nell’abbigliamento per bambini: attenzione agli abiti che costano poco, sono coloratissimi e a prezzi stracciati. La ricerca Articoli correlati “Attenzione al piombo nascosto nell’eyeliner: su 56 prodotti venduti online, più della metà supera il limite di sicurezza”: l’allarme nel nuovo studioSfiorare con una linea sottilissima lo sguardo davanti allo specchio, far brillare gli occhi prima di uscire o rafforzare l’espressione con un tratto... Elettrodomestici a prezzi stracciati, la truffa viaggia sui social: ecco come diversi agrigentini sono stati raggiratiLa grafica è identica a quella ufficiale: nella home page compare la foto di un grande punto vendita Lidl, con i colori giallo e blu e le stesse... Tutto quello che riguarda Allarme piombo Temi più discussi: Piombo oltre i limiti nei vestiti low cost per bambini: lo studio USA lancia l’allarme sulla sicurezza; Piombo nei vestiti per bambini, è bufera contro il fast fashion. Gli esperti lanciano l'allarme: Ecco quali sono i colori più pericolosi; Fast fashion per bambini sotto accusa: livelli elevati di piombo nei capi low cost; Piombo negli abiti per bambini, ecco i colori più pericolosi: la nuova bufera sui siti di fast fashion. Piombo nei vestiti per bambini, è bufera contro il fast fashion. Gli esperti lanciano l'allarme: «Ecco quali sono i colori più pericolosi»Alcuni capi di abbigliamento fast fashion e low cost per bambini potrebbero contenere quantità eccessive di piombo. Lo rivela una ricerca preliminare della Marian University ... leggo.it Piombo negli abiti per bambini, ecco i colori più pericolosi: la nuova bufera sui siti di fast fashionNella ricerca effettuata con test su 111 magliette per bambini acquistate da quattro rivenditori attivi sul mercato Usa tutti i campioni superavano il limite ... today.it Piombo oltre i limiti nei vestiti low cost per bambini: lo studio USA lancia l’allarme sulla sicurezza triesteallnews.it/2026/03/piombo… x.com FLYING TIGER RITIRA ALCUNI BICCHIERI Allarme della catena Flying Tiger Copenhagen: ritirati dal mercato 5 modelli di bicchieri in vetro da 220 ml per livelli di piombo e cadmio oltre i limiti di sicurezza UE. L’invito ai clienti è chiaro: smettere subito di u - facebook.com facebook