Allargamento Nba a 32 squadre | ok dei proprietari per studiare le offerte di Seattle e Las Vegas

I proprietari delle squadre di pallacanestro hanno approvato all'unanimità una mozione per esaminare le proposte di inserimento di nuove franchigie a Seattle e Las Vegas. La decisione non rappresenta ancora un'autorizzazione definitiva all'espansione, ma consente di avviare studi e valutazioni sulle offerte presentate. La questione riguarda l'eventuale aumento del numero di squadre da 30 a 32.

Una giornata molto fitta per i vertici Nba, riuniti in un lussuoso hotel di Midtown Manhattan per il meeting dei proprietari. Si apre con l’approvazione della mozione che darà inizio all’ormai scontata espansione della Lega a 32 squadre. Tutte le 30 franchigie, infatti, hanno votato all’unanimità un passaggio obbligato, quello che permetterà alla Nba di ricevere le offerte vincolanti dai potenziali proprietari delle due nuove franchigie, a Seattle e a Las Vegas. Le cose si stanno muovendo più rapidamente di quanto si pensasse soltanto fino all’ultimo incontro di Adam Silver con i media, cioè durante l’All Star Weekend, e le due nuove squadre potrebbero iniziare a giocare già dalla stagione 2028-29. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allargamento Nba a 32 squadre: ok dei proprietari per studiare le offerte di Seattle e Las Vegas Articoli correlati Leggi anche: Basket, Nba verso 32 squadre: voto su Las Vegas e Seattle Leggi anche: Nba a 32 squadre con Las Vegas e Seattle: si vota. E si riparla di Nba Europe