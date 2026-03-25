Allacciamenti costi proibitivi C’è malumore ad Antraccoli

A Antraccoli si registra malumore tra i residenti a causa dei costi elevati per gli allacciamenti. Sono stati raccolti preventivi di spesa e richieste di intervento, che saranno presentati durante l'incontro programmato per lunedì presso il Palazzo Orsetti. L'appuntamento prevede la discussione di queste pratiche tra i rappresentanti coinvolti.

Stanno raccogliendo preventivi "salati" e annesse richieste da portare sul tavolo tecnico confermato per lunedì a Palazzo Orsetti. Se da un lato sarà infatti l’indagine della Procura a stabilire le eventuali responsabilità per la contaminazione da tetraidrotiofene dell’acqua di alcuni pozzi privati di Antraccoli, dall’altro i residenti cercano soluzioni strutturali per fronteggiare l’emergenza in attesa delle risposte giudiziarie, per le quali ora si attende l’inizio dei campionamenti di Arpat – su incarico della Procura - nella zona della stazione di distribuzione del gas di via di Pulecino. D’altronde, proprio con questo scopo, il Comune... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Allacciamenti, costi proibitivi“. C’è malumore ad Antraccoli Articoli correlati Cure sperimentali, costi proibitivi e solidarietà: la battaglia per il piccolo JonasSan Pietro Vernotico si mobilita per la raccolta fondi record per sottoporre il bambino a una terapia innovativa in Messico SAN PIERTRO VERNOTICO –... Autobotte ad Antraccoli. Primo intervento per l’acqua inquinataLucca, 26 febbraio 2026 – È arrivata ieri pomeriggio la prima autobotte da 8mila litri di Geal per supportare le famiglie coinvolte dall’ordinanza di...