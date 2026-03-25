alla scoperta di camilleri un universo oltre il giallista

Un articolo esplora gli aspetti meno noti dell’autore famoso per il personaggio del commissario Montalbano. Si analizzano temi come il capitalismo, la politica, l’intelligenza artificiale e la filosofia, elementi che vanno oltre la figura del giallista. La discussione si focalizza sulle diverse sfaccettature della sua opera e sui temi che lo caratterizzano al di fuori degli aspetti più noti legati alla narrativa poliziesca.

Il capitalismo, la classe politica, l’intelligenza artificiale, la filosofia. Il mondo, praticamente, sottratto da ciò per cui ’il maestro’ è diventato popolare: il commissario Montalbano. Un altro Andrea Camilleri, un pensatore prima che uno scrittore quello tratteggiato da Francesco De Filippo (foto) in " Di pianeti e di uomini " (Castelvecchi, 2025), evoluzione di un precedente libro, anche quello restituito in forma di dialogo tra Camilleri e De Filippo. Così come conviene non tra scrittore e giornalista – De Filippo è da quarant’anni all’Ansa, oggi a capo della redazione Friuli Venezia Giulia -, ma tra persone che nutrono reciproca stima, in stretto rapporto per trent’anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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