Alimentaria 2026 la Campania in vetrina a Barcellona | ecco le imprese in missione con la Regione

A Barcellona si tiene Alimentaria 2026, fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare, dal 23 al 26 marzo presso la Fira Barcelona Gran Via. La Regione campana partecipa con alcune imprese che presentano i prodotti del proprio patrimonio alimentare. La manifestazione è uno degli eventi più importanti in Europa nel settore e vede la partecipazione di aziende provenienti da diverse nazioni.

La Campania porta il meglio del suo patrimonio agroalimentare a Alimentaria 2026, in programma dal 23 al 26 marzo presso Fira Barcelona Gran Via, uno dei principali poli fieristici europei del settore. L’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania è presente con una collettiva di aziende e consorzi, nell’ambito del Csr Campania 2023-2027 – Intervento SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità”, affiancata da cinque imprese del comparto ittico sostenute dal Programma FEAMPA 20212027. Tra i protagonisti anche il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP e AssoIG, che riunisce cinque consorzi di tutela. Una vetrina internazionale per le eccellenze campane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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