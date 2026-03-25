A Verona si respira un’atmosfera di grande tristezza dopo la morte improvvisa di un giovane noto per il suo carattere gentile e la passione per la lotta. La città si sta preparando a vivere un pomeriggio di grande commozione, con momenti di raccoglimento e silenzio. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra amici, parenti e conoscenti, che ricordano il ragazzo per la sua personalità.

Verona si prepara a vivere uno dei suoi pomeriggi più difficili, avvolta in un silenzio carico di rispetto e commozione. La città si ferma per l’ultimo addio ad Alessandro Postal, il ragazzo di soli 13 anni che ha affrontato con una dignità quasi ultraterrena una malattia lunghissima e spietata. La sua scomparsa non è solo un lutto privato, ma una ferita che ha attraversato l’intera regione, lasciando un solco profondo nel cuore di chiunque abbia incrociato, anche solo virtualmente, la sua incredibile storia di resistenza. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 26 marzo alle 15:30, nella chiesa di Santa Croce, nel quartiere dove il giovane viveva e dove la comunità è già pronta a stringersi in un abbraccio collettivo attorno alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alessandro Postal è morto giovanissimo: la lotta del “principe gentile”

Articoli correlati

Addio ad Alessandro, il ‘principe gentile’ aveva solo 13 anni. “Una forza più grande della sua età”Verona, 25 marzo 2026 – Tutto il territorio scaligero e la regione piangono la scomparsa del giovane ‘guerriero’.

Assalto ad Alessandro Gentile per la Scaligera VeronaLa Scaligera Verona sta definendo una mossa strategica per dare impulso immediato alla stagione, puntando su un profilo di alto livello in grado di...

Una selezione di notizie su Alessandro Postal

Argomenti discussi: Addio al piccolo principe gentile. La grande lezione di vita di Alessandro.

Alessandro morto a 13 anni per un tumore, il principe gentile ha lottato 6 anni contro la malattia: «Non è giusto, ma è così»Verona si ferma, commossa, per dire addio ad Alessandro Postal, il ragazzo di 13 anni che ha affrontato con straordinaria forza una lunga malattia. La sua scomparsa ... leggo.it

Il Veneto piange la morte del 13enne Alessandro Postal, il principe gentile. Non è giusto, ma è così. Me la godo lo stesso. Voi state tranquilliVERONA. Era stato ribattezzato il principe gentile per il suo modo di fare, educato, empatico, sensibile, dolce, nonostante la vita fosse stata profondamente ingiusta con lui. Per sei anni ha lottat ... ildolomiti.it