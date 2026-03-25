Al via UROTT il percorso di alta formazione urologica tra teoria e sala operatoria

È stato inaugurato il nuovo percorso di alta formazione urologica, che combina lezioni teoriche e sessioni pratiche in sala operatoria. La struttura coinvolta è un centro medico riconosciuto per l’attività di formazione e ricerca nel settore. Il programma mira a fornire ai professionisti competenze specialistiche attraverso un percorso integrato di studio e pratica clinica.

L’ambizioso programma modulare ospitato da Humanitas Gavazzeni nasce con l’obiettivo di offrire un percorso di aggiornamento strutturato che integri sapere clinico e competenze operatorie Humanitas Gavazzeni si afferma come polo di riferimento per la formazione medico-scientifica in campo urologico ospitando UROTT – UROlogy Total Training, un ambizioso programma modulare che nasce con l’obiettivo di offrire un percorso di aggiornamento strutturato, capace di integrare sapere clinico e competenze operatorie in un contesto di eccellenza. Con il coordinamento e la direzione scientifica del professor Angelo Porreca, responsabile di Urologia in Humanitas Gavazzeni e Castelli e professore presso Humanitas University. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Donne in chirurgia, riflessione sul percorso professionale dentro e fuori la sala operatoria I carabinieri stanno sequestrando video e foto in sala operatoria il giorno del trapianto di Domenico al MonaldiSequestrato il telefono cellulare di una infermiera (non indagata) su cui ci sono immagini interessanti per le indagini.