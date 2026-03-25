Per l’anno scolastico 2025-2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso pubblico in collaborazione con la Regione Toscana e i Comuni. L’obiettivo è la formazione di elenchi di studenti potenzialmente idonei a ricevere borse di studio. Le domande devono essere presentate secondo le procedure indicate, e la selezione si baserà sui requisiti stabiliti dall’ente pubblico.

Per l’anno scolastico in corso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato, attraverso la Regione Toscana ed in collaborazione con i Comuni, l’”Avviso pubblico per la formazione degli elenchi di potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’a.s. 20252026” - nuovo voucher “IoStudio” A.S. 20252026, con la finalità di rendere effettivo il principio del diritto allo studio. Il requisito per accedere al “Nuovo voucher “IoStudio” A.S. 20252026, oltre ad essere residenti nel Comune di Cavriglia, è quello di essere iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado inclusi gli iscritti ai corsi serali e di provenire da nucleo familiare con Isee non superiore a 15. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Al via borse di studio del ministero per l'anno scolastico 25-26

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