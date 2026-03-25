Alberto Boubakar Malanchino - Premio UBU 2023 come Miglior Attore under35 - è il protagonista di “Sid. Fin qui tutto Bene”, un monologo teatrale ipnotico, ma anche un vero e proprio concerto di hip-hop dal vivo. Ragazzo europeo di origine algerina, Sid vive nel mondo drogato della società dello spettacolo. impacchetta le vite di scarto, incartandole in buste firmate. È il serial killer del futuro. Lo spettacolo (Premio In-box 2023) è scritto e diretto da Girolamo Lucania con la musica live e il sound design di Max Magaldi e di Ivan Bert, che firma anche il concept scenografico. Malanchino, attore di padre italiana e madre del Burkina Faso, in questi giorni è ospite del Teatro delle Spiagge anche per lavorare al prossimo progetto targato Cubo Teatro, “Leo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Al Teatro delle Spiagge di Firenze lo spettacolo "Fin qui tutto bene"

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"SID. FIN QUI TUTTO BENE" - Domenica 29 marzo alle 16:30 Teatro delle Spiagge di Firenze - - facebook.com facebook