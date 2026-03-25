Sabato 28 marzo alle 21, il Teatro Coppola in via Del Vecchio Bastione ospiterà “Palermo Analitica”, una performance scritta e interpretata da Leda Gheriglio. L’evento si svolgerà all’interno della sala del teatro, con ingresso libero. L’opera si inserisce nel cartellone della stagione teatrale e sarà visibile fino a sera.

Sabato 28 marzo alle 21 Il Teatro Coppola, in via Del vecchio bastione, ospita “Palermo Analitica”, performance scritta e interpretata da Leda Gheriglio. In scena con la protagonista Saint Huck e a Gian Marco Castro, autori delle musiche della performance. Nello spazio vuoto e sospeso di un cubo bianco, Leda Gheriglio incarna se stessa nel confronto diretto e serrato con due figure maschili antitetiche. "La performance è un dispositivo per disinnescare il meccanismo del potere che agisce tramite il trasferimento delle parti violente e accudenti di Leda nelle due figure maschili antitetiche: l'uomo delle uova e l'uomo delle pulizie.... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Al Teatro Coppola c'è "Palermo Analitica", lo sberleffo di Leda Gheriglio alla sacralità dell'arte

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