Fin dalla nascita il teatro ha avuto bisogno di almeno due elementi per esistere: l’attore e lo spettatore. Se inizialmente il confine tra i ruoli era sfumato - un mondo in cui i rituali collettivi sfociavano nelle rappresentazioni, in cui la città si riuniva e tutti contribuivano alla fruizione del mito - col passare dei secoli la distanza tra i due si fa sempre più netta. Le abilità richieste per eseguire una partitura sono sempre più complesse e il pubblico inizia ad esigere di essere intrattenuto. Se al tempo dei Duchi di Mantova un attore non gradito poteva rischiare la morte, se durante le prime recite di Molière il pubblico poteva... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Al Teatro Cantiere Florida lo spettacolo "Kamikaze. Spero vada meglio dell’ultima volta"

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