Cosa: Proseguimento della rassegna multidisciplinare Le ali della libertà – quando il teatro libera e include.. Dove e Quando: Spazio Rossellini (Roma), appuntamenti il 26 e 27 marzo 2026 alle ore 20.00.. Perché: Un progetto che utilizza l’arte scenica, la musica e la danza per dare voce a chi vive ai margini, dai migranti ai giovani delle periferie.. L’arte, nella sua accezione più nobile, non è mai soltanto intrattenimento o puro esercizio estetico; essa si configura spesso come uno strumento di indagine sociale e di riscatto umano. Questo è il cuore pulsante della rassegna Le ali della libertà – quando il teatro libera e include, un’iniziativa che sta animando il palcoscenico dello Spazio Rossellini a Roma. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Al Spazio Rossellini “Le ali della libertà” racconta l’inclusione

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