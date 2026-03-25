Al ministero della Giustizia si sono verificati due cambiamenti nelle posizioni di vertice: il sottosegretario si dimette a causa di un procedimento riguardante affari familiari di un detenuto, mentre il capo di gabinetto lascia l'incarico dopo aver commesso alcune imprecisioni pubbliche. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Un terremoto annunciato quello scoppiato ieri a via Arenula. Un colloquio con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e poi le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove e del capo di gabinetto, Giusi Bartolozzi. Dimissioni attese, annunciate e alla fine consegnate all’indomani dell’esito del referendum. La decisione del sottosegretario arriva per via del suo coinvolgimento nella 5 Forchette srl, società che gestiva il ristorante Bisteccheria d’Italia a Roma. La società era posseduta anche da Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, condannato per aver favorito le attività della camorra a Roma. L’uomo infatti risulta legato al clan Senese. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Al ministero della Giustizia si apre la resa dei conti: fuori Delmastro e Bartolozzi

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Passo indietro del sottosegretario alla Giustizia, da giorni nella bufera per la vicenda della società in cui figurava con la figlia di Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese. Dopo un colloquio con Nordio si dimette anche il capo di gabinetto del ministero, Gi - facebook.com facebook

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