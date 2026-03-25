Venerdì 27 marzo alle 9:30 si terrà presso l’Aula Magna del liceo “Manzoni” di Caserta un incontro intitolato “La trasfigurazione del volto: identità, trauma, rinascita”. L’evento si propone di far riflettere sul rapporto tra chirurgia e identità personale, coinvolgendo studenti e docenti in un confronto aperto sui temi della ricostruzione dopo traumi facciali.

Venerdì 27 marzo, nell’Aula Magna del Liceo “Alessandro Manzoni”, studenti e medici si confrontano su trauma, chirurgia e riconquista della propria immagine La scuola come spazio di riflessione, oltre i libri di testo. È questo lo spirito dell’incontro “La trasfigurazione del volto: identità, trauma, rinascita”, in programma venerdì 27 marzo alle 9:30 nell’Aula Magna del Liceo “Alessandro Manzoni” di Caserta. I lavori saranno aperti dal Dirigente Scolastico, Adele Vairo, mentre il Dott. Pasquale Piombino, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e Professore Associato, guiderà l’uditorio attraverso le complesse implicazioni mediche e psicologiche di un volto che cambia a seguito di trauma o malattia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Al liceo “Manzoni” la chirurgia incontra l’identità: un dialogo sulla rinascita del volto

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