Nel Grande Fratello Vip, i partecipanti sono autorizzati a esprimersi liberamente, ma ci sono restrizioni riguardo ai nomi di personaggi noti. È vietato parlare di un vip famoso, e il suo nome è espressamente proibito all’interno della casa. Questa regola è stata confermata ufficialmente, imponendo un limite chiaro alle conversazioni sui personaggi pubblici.

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti possono mostrarsi per quello che sono, ma entro limiti ben precisi. Oltre alle regole più note, ce ne sono alcune meno evidenti che emergono solo vivendo il reality giorno dopo giorno. Tra divieti curiosi e argomenti tabù, i gieffini si trovano spesso a doversi correggere a vicenda per evitare passi falsi che potrebbero costare caro. Fabrizio Corona detto “l’innominabile”: al GF VIP non si può fare il suo nome. Negli ultimi giorni è emerso un dettaglio particolare: sembra che nella casa ci siano nomi che è meglio non pronunciare. A farlo intuire è stato un episodio durante un momento di gioco, quando GionnyScandal ha imitato Fabrizio Corona citando una delle sue espressioni più note. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Al GF VIP è severamente vietato parlare di un vip famoso, il suo nome è bandito: indovinate chi è

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