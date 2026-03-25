Domenica 29 marzo, presso il Circolo Culturale Aurora, si terrà una nuova tappa di AuroraInScena 2026. L’evento si intitola “Lasciate nel vento” e rappresenta una delle iniziative programmate all’interno del ciclo di spettacoli. La manifestazione si svolge nel contesto di un progetto culturale che coinvolge artisti e pubblico locale.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Domenica 29 marzo al Circolo Culturale Aurora torna AuroraInScena 2026 con “Lasciate nel vento”. Il terzo appuntamento di AuroraInScena presenta “Lasciate nel vento” una performance interattiva diretta da Barbara Petrucci che prevede tre repliche con la partecipazione di 12 spettatori per replica. Le repliche sono previste alle 17:00, alle 18:00 e alle 19:00. Per la partecipazione è necessaria la prenotazione a [email protected] o 333 4363592 (solo WA). Un’esperienza d’incontro tra autobiografia e teatro ispirata dal libro “Tutti gli indirizzi perduti” di Laura Imai Messina. Un gruppo di donne provenienti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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