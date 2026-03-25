aiurorainscena lasciate nel vento

Il terzo appuntamento di AuroraInScena si intitola “Lasciate nel vento” ed è una performance interattiva diretta da Barbara Petrucci. La rappresentazione prevede tre repliche, ciascuna con la partecipazione di dodici spettatori. L’evento si svolge in un contesto teatrale e coinvolge un pubblico ristretto per ogni replica. La performance si propone di offrire un’esperienza partecipativa e immersiva.

“Lasciate nel vento”Il terzo appuntamento di AuroraInScena presenta “Lasciate nel vento” una performance interattiva diretta da Barbara Petrucci che prevede tre repliche con la partecipazione di 12 spettatori per replica. Le repliche sono previste alle 17:00, alle 18:00 e alle 19:00. Per la partecipazione è necessaria la prenotazione a [email protected] o 333 4363592 (solo WA).Un’esperienza d’incontro tra autobiografia e teatro ispirata dal libro “Tutti gli indirizzi perduti” di Laura Imai Messina. Un gruppo di donne provenienti da ambiti diversi: educatrici, psichiatre, psicologhe, insegnanti, attrici, consulenti di autobiografia si incontrano per creare un evento performativo che sia testimonianza del valore creativo della parola, stimolo per un’esperienza di comunicazione intima e profonda tra noi e il pubblico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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