Microsoft e Nvidia stanno lavorando per integrare l'intelligenza artificiale nel settore nucleare. Le aziende puntano a sviluppare soluzioni tecnologiche che possano migliorare la gestione e l’efficienza delle centrali nucleari. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici su progetti o applicazioni concrete, ma l’obiettivo dichiarato è quello di utilizzare l’IA per avanzare nel campo dell’energia nucleare.

Mettere l’intelligenza artificiale al servizio del nucleare. Esattamente quello che vorrebbero arrivare a fare Microsoft e Nvidia. I due colossi hanno deciso di unire le forze per la costruzione di nuove centrali e per “fornire strumenti completi che semplifichino le procedure di autorizzazione, accelerino la progettazione e ottimizzino le operazioni in tutto il settore”, scrive sul suo bloh il vicepresidente di Microsoft Darryl Willis. Ad anticiparlo nell’annuncio è stato il suo presidente, Brad Smith, che durante la CERAWeek ha svelato il progetto AI for nuclear. Uno degli obiettivi è standardizzare il processo. “Gli ingegneri – sostiene Willis – possono impiegare migliaia di ore a redigere, confrontare, formattare, ricercare, rivedere e rielaborare materiali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - AI for nuclear. Come Microsoft e Nvidia intendono guidare il progresso energetico

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