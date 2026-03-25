Ai domiciliari si allontana da casa ed esce con gli amici a fare la bella vita | arrestato

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato dopo aver lasciato la propria abitazione e incontrato amici, con cui si è spostato sulle coste abruzzesi, nelle zone del Teramano. I controlli hanno portato alla notifica del fermo mentre si aggirava tra le case di Alba Adriatica a bordo di due vetture.

Si sono spostati sulle coste abruzzesi, segnatamente quelle del Teramano e si aggiravano a bordo di due auto tra le case di Alba Adriatica. Alcuni cittadini, insospettiti dalla loro presenza, hanno allertato i carabinieri. Immediato è scattato il controllo di uno dei due veicoli con a bordo un ragazzo di Foggia. L'altra auto è stata intercettata a Città Sant’Angelo da un equipaggio della radiomobile della Compagnia di Montesilvano. A bordo venivano identificati quattro persone, tutte censite in Banca Dati Unificata Forze di Polizia, provenienti da San Severo. Durante le operazioni di identificazione uno di questi aveva dichiarato false... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ai domiciliari, si allontana da casa ed esce con gli amici a fare la bella vita: arrestato Articoli correlati Nettuno, si allontana da casa prima della notifica dei domiciliari: rintracciato e arrestatoNettuno, 12 marzo 2026 – I carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato un uomo di 47 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione per... Ai domiciliari con braccialetto elettronico per violenza sessuale esce di casa senza permesso: arrestatoDagli arresti domiciliari al carcere per aver violato le disposizioni del gip, evandendo senza permesso. Contenuti utili per approfondire Ai domiciliari si allontana da casa ed... Discussioni sull' argomento Scatta l’allarme del braccialetto elettronico, 33enne tenta di sfuggire ai carabinieri nascondendosi nell’armadio; Vede la pattuglia dei carabinieri e si allontana, i militari notano il suo comportamento sospetto: arrestato 19enne tunisino. Era...; Evade per fare due chiacchiere in compagnia; Ultimi appuntamenti prima del referendum sulla magistratura. Si allontana dai domiciliari: 41enne arrestato per evasione a VitiglianoVITIGLIANO (SANTA CESAREA TERME) – È stato sorpreso fuori casa nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per questo un 41enne del ... corrieresalentino.it Travolge e uccide due donne al Corso Garibaldi a #Napoli: il 34enne era positivo ad alcol e cocaina. Giorgio Guarino è stato già coinvolto in un incidente simile nel 2022. Ora è ai domiciliari, accusato di duplice omicidio stradale - facebook.com facebook Bancarotta, Vincenzo e Andrea Serraiocco ai domiciliari x.com