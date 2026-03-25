Agriturismo 2024 | +3,3% di valore e 4,7 milioni di ospiti

Nel 2024, il settore dell’agriturismo in Italia ha registrato un aumento del 3,3 per cento nel valore e ha accolto circa 4,7 milioni di ospiti. Parallelamente, il numero di aziende agricole attive nel comparto è salito a 26.000. Questi dati indicano una crescita stabile dell’attività, con un incremento sia delle strutture che delle presenze turistiche nel settore.

L’economia agricola italiana registra un’espansione strutturale nel 2024, con il numero di aziende attive che sale a 26.360 unità, segnando un incremento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. La domanda turistica si concentra prevalentemente nel Centro e nel Nord-est, trainata da una forte presenza di visitatori stranieri che hanno raggiunto la quota di 4,7 milioni di presenze. I dati indicano che il valore economico del comparto è in ascesa, con un aumento complessivo del 3,3%. Mentre il Nord mantiene il primato per numero di strutture, il Mezzogiorno mostra una crescita più rapida del 2,5%, spinta dalle performance delle Isole. L’offerta si evolve verso formule integrate che uniscono alloggio, ristorazione e degustazione, puntando sulla valorizzazione diretta del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agriturismo 2024: +3,3% di valore e 4,7 milioni di ospiti Articoli correlati ISEE 2025, oltre 11 milioni di DSU presentate con incremento di 600.000 unità: il valore medio si attesta a 17.639 euro, quasi quattro milioni di famiglie sotto la soglia dei 10.000Nel 2025 le dichiarazioni sostitutive uniche presentate per ottenere l'ISEE hanno raggiunto quota 11. Camera di Commercio. Stanziati 4 milioni per gli anni 2024-2026Quattro milioni di euro le risorse stanziate complessivamente a sostegno dell’economia locale per il 2026. Contenuti e approfondimenti su Agriturismo 2024 3 3 di valore e 4 7... Temi più discussi: Agriturismi in Italia, il 54,8% degli ospiti è straniero: Sud protagonista; Aziende farmaceutiche USA in Italia: nel 2024 oltre 6 miliardi impatto economico; Istat: oltre il 90% delle aziende agricole segnala difficoltà idriche in Italia. Istat, agriturismo cresciuto del 5,3% annuoNegli ultimi 10 anni il valore economico del settore agrituristico è cresciuto a un tasso medio annuo del 5,3%. Lo evidenzia il rapporto pubblicato oggi dall'Istat precisando che nel 2024, il valore e ... lospiffero.com Il Mezzogiorno guida la crescita dell’agriturismo nel 2024Nel 2024 le aziende agrituristiche sono 26.360 (+0,9% rispetto al 2023). La crescita delle aziende agrituristiche è più elevata nel Mezzogiorno (+2,5%) e in particolare è molto sostenuta nelle Isole ( ... giornaledellepmi.it Buon pomeriggio! Qualcuno conosce un buon agriturismo nei dintorni di Monza e Brianza o nella bergamasca, adatto anche a bimbi piccoli - facebook.com facebook